L’Isola dei Famosi, Moser probabile naufrago: l’unico ostacolo la gelosia di Cecilia (Di giovedì 8 aprile 2021) Riguardo il cast della nuova edizione delL’Isola dei Famosi, attualmente in onda, sarebbe arrivata una nuova indiscrezione. Stando ai rumors, infatti, in cima alla “Lista dei desideri” della produzione del reality show targato Canale 5 ci sarebbe Ignazio Moser, ex gieffino e fidanzato di Cecilia Rodriguez. L’ex gieffino si è voluto prendere del tempo prima di dare una risposta, questa sua incertezza sarebbe dovuta proprio alla forte gelosia della sua ragazza Cecilia Rodriguez. Isola Dei Famosi, arriveranno nuovi naufraghi L’Isola dei Famosi sta avendo uno strepitoso, quasi inaspettato successo, per questo motivo Mediaset avrebbe preso una decisione quella di aggiungere alcuni volti Vip al cast. La finale di questa edizione del reality ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 8 aprile 2021) Riguardo il cast della nuova edizione deldei, attualmente in onda, sarebbe arrivata una nuova indiscrezione. Stando ai rumors, infatti, in cima alla “Lista dei desideri” della produzione del reality show targato Canale 5 ci sarebbe Ignazio, ex gieffino e fidanzato diRodriguez. L’ex gieffino si è voluto prendere del tempo prima di dare una risposta, questa sua incertezza sarebbe dovuta proprio alla fortedella sua ragazzaRodriguez. Isola Dei, arriveranno nuovi naufraghideista avendo uno strepitoso, quasi inaspettato successo, per questo motivo Mediaset avrebbe preso una decisione quella di aggiungere alcuni volti Vip al cast. La finale di questa edizione del reality ...

