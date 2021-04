Lino Banfi, l’annuncio dopo il vaccino: “Se lo fate ve lo regalano” (Di giovedì 8 aprile 2021) Lino Banfi ha effettuato il vaccino anti Covid e ai microfoni dell’Adnkronos ha fatto un annuncio all’intera popolazione italiana. Nonno Lino ha effettuato il vaccino anti Covid. È uno degli attori più famosi e amati dagli italiani e oggi, insieme a sua moglie Lucia, Pasquale Zagaria (in arte Lino Banfi) all’Adnkronos ha invitato tutti a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 aprile 2021)ha effettuato ilanti Covid e ai microfoni dell’Adnkronos ha fatto un annuncio all’intera popolazione italiana. Nonnoha effettuato ilanti Covid. È uno degli attori più famosi e amati dagli italiani e oggi, insieme a sua moglie Lucia, Pasquale Zagaria (in arte) all’Adnkronos ha invitato tutti a L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

renzo_carito : @byredo2020 Quello che hai scritto mi ricorda Lino Banfi.... Per dire male male dice mele mele.... Divertentissimo!! - anates_it : @Iosonolagomma Se penso al povero Lino Banfi, che dopo aver scritto indimenticabili pagine di cinema si è ridotto a… - andrea_gasperin : @Alexiel85 @adelemecca Il multitasking esiste, è stato inventato da Lino Banfi in un noto film (segue fermoimmagine… - SteveBestOne : RT @zuzzusierattusi: Paolo Villaggio, Lino Banfi e Gastone Moschin in 'Com'è dura l'avventura' (Flavio Mogherini, 1987). Archivio Getty –… - Giorgia2805 : Claudio Amendola è un po’ come Lino Banfi. Quando li guardi vedi sempre come pentole e bicchieri e nonno Libero.… -