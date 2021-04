Limitazioni ad AstraZeneca, la circolare del Ministero. Cosa deve fare chi ha già ricevuto la prima dose? (Di giovedì 8 aprile 2021) Covid, la circolare del Ministero della Salute su AstraZeneca dopo le Limitazioni decise al termine di un confronto tra i ministri della Salute dell’Ue. Come annunciato nel corso della conferenza stampa del 7 aprile, è arrivata la nuova circolare del Ministero della Salute sulle condizioni d’uso del vaccino AstraZeneca e sulle Limitazioni al vaccino. In realtà l’Italia ha optato per la linea soft raccomandando un uso preferenziale del vaccino per le persone con più di 60 anni. Una decisione che sicuramente avrà un impatto sulla campagna di vaccinazione ma che non dovrebbe stravolgere i piani della struttura commissariale e delle regioni. Limiti al vaccino AstraZeneca, la circolare del Ministero ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021) Covid, ladeldella Salute sudopo ledecise al termine di un confronto tra i ministri della Salute dell’Ue. Come annunciato nel corso della conferenza stampa del 7 aprile, è arrivata la nuovadeldella Salute sulle condizioni d’uso del vaccinoe sulleal vaccino. In realtà l’Italia ha optato per la linea soft raccomandando un uso preferenziale del vaccino per le persone con più di 60 anni. Una decisione che sicuramente avrà un impatto sulla campagna di vaccinazione ma che non dovrebbe stravolgere i piani della struttura commissariale e delle regioni. Limiti al vaccino, ladel...

Advertising

Giovannaconfal6 : RT @Helliot_Spencer: EMA non fornisce particolari limitazioni per l'uso del vaccino #AstraZeneca , ma raccomanda ai pazienti di attendere,… - GaleazzoLorenzo : RT @carlopaolofesta: Le Authority farmaceutiche fino a qualche mese fa spiegavano che Astrazeneca era sconsigliato per le persone anziane.… - cottinilor : RT @GiovaQuez: Cosa ha detto oggi l'Ema su #AstraZeneca riguardo rischi, seconde dosi e possibili limitazioni #COVID19 - antoniodb69 : RT @carlopaolofesta: Le Authority farmaceutiche fino a qualche mese fa spiegavano che Astrazeneca era sconsigliato per le persone anziane.… - AleGnocchi : RT @GiovaQuez: Cosa ha detto oggi l'Ema su #AstraZeneca riguardo rischi, seconde dosi e possibili limitazioni #COVID19 -