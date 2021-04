Liga 2020/2021, Real Madrid-Barcellona: le probabili formazioni del Clasico (Di giovedì 8 aprile 2021) Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona, match valido per la trentesima giornata della Liga 2020/2021. Blancos e blaugrana si affronteranno in una gara che non solo ha un sapore speciale, ma che mette anche in palio punti dal peso specifico elevatissimo per la corsa che conduce al titolo di campione di Spagna. Solo fino a poche settimane fa l’Atletico sembrava lanciatissimo verso il trionfo, ma gli ultimi risultati hanno totalmente riaperto i giochi ed ora la classifica recita Atletico Madrid 66, Barcellona 65 e Real Madrid 63. Calcio d’inizio alle ore 21 di sabato 10 aprile, di seguito le possibili scelte dei tecnici. Real Madrid (4-3-3): ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Ledi, match valido per la trentesima giornata della. Blancos e blaugrana si affronteranno in una gara che non solo ha un sapore speciale, ma che mette anche in palio punti dal peso specifico elevatissimo per la corsa che conduce al titolo di campione di Spagna. Solo fino a poche settimane fa l’Atletico sembrava lanciatissimo verso il trionfo, ma gli ultimi risultati hanno totalmente riaperto i giochi ed ora la classifica recita Atletico66,65 e63. Calcio d’inizio alle ore 21 di sabato 10 aprile, di seguito le possibili scelte dei tecnici.(4-3-3): ...

Advertising

sportface2016 : #Liga C'è la sfida per il titolo tra Real Madrid e Barcellona: ecco le probabili formazioni del Clasico - scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Liga Real Madrid-Barcellona sarà visibile in tv: ecco canale, orario e diretta streaming del Clasico decisivo per la… - MagliaCalcio_ : ??? ATLETICO MADRID MAGLIA HOME 2020/2021 ??Misura dai S ai XXL Floccaggio e aggiunta di patch possibili ??Prezzo 1?5?… - sportface2016 : #Liga Real Madrid-Barcellona sarà visibile in tv: ecco canale, orario e diretta streaming del Clasico decisivo pe… - sportface2016 : #Liga 2020/2021: Lopez risponde a Villalibre, #RealSociedad e #AthleticBilbao non vanno oltre l’1-1 -