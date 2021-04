Libia, Draghi: “Ho detto al premier che l’Italia vuole il superamento dei centri di detenzione” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Sono consapevole di essere stato criticato, ma l’Italia è l’unico ad avere corridoi umanitari con la Libia. Questi temi sono stati toccati: ho detto che siamo preoccupati per i diritti umani e orientati al superamento dei centri di detenzione. Franchezza ma capacità di cooperare. Tra le tante aree di ccoperazione c’è quella dell’immigrazione. Senza troppo andare nei dettagli, questo è un problema che esiste. allora come deve affrontarlo un governo? Un approccio umano, equilibrato ed efficace, sono le direttive che mi sono dato”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) “Sono consapevole di essere stato criticato, maè l’unico ad avere corridoi umanitari con la. Questi temi sono stati toccati: hoche siamo preoccupati per i diritti umani e orientati aldeidi. Franchezza ma capacità di cooperare. Tra le tante aree di ccoperazione c’è quella dell’immigrazione. Senza troppo andare nei dettagli, questo è un problema che esiste. allora come deve affrontarlo un governo? Un approccio umano, equilibrato ed efficace, sono le direttive che mi sono dato”. Così il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

