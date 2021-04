Libero professionista e insegnante | si può?

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 8 aprile 2021) La normativa in vigore premette di essere docente pubblico e nello stesso tempo un. Certo, ci sono alcune condizioni da rispettare: Innanzitutto l’attività dideve essere attinente alla materia che si andrà a insegnare. Inoltre non devono esserci impedimenti inerenti agli orari scolastici e di servizio, tali per cui non sia possibile svolgere i compiti relativi alla funzione docente. Serve l’autorizzazione del dirigente scolastico. Quest’ultimo infattinegare l’assunzione. Per ovviare a questo problema è possibile presentare ricorso al Provveditore agli Studi. Per gli avvocati è stata emessa una normativa ulteriore che vieta all’avvocato-di assumere il Patrocinio legale in controversie in cui l’istituto sia parte in causa. ...