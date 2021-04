"L'hanno fatta fuori?". Impensabile a L'Eredità, eliminata Martina: occhio alla parola, un clamoroso sospetto (Di giovedì 8 aprile 2021) Un clamoroso e inatteso addio a L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Infatti, nella puntata di ieri, mercoledì 7 aprile, è stata eliminata Martina Crocchia, la super-campionessa che aveva monopolizzato a lunghissimo il programma, poco dopo l'odissea dell'altro super-campionissimo, Massimo Cannoletta. Anche i campioni cadono, insomma, anche la maestra di pole-dance Martina, che in queste settimane si era mostrata quasi imbattibile. La Crocchia cade dopo lo stop di due settimane per L'Eredità per l'Italia, lo speciale per Pasqua in cui si sfidavano i super-campioni del passato. Ma in queste due settimane di stop, forse, Martina aveva perso un poco di smalto: non è mai riuscita ad andare oltre il Triello. E ieri sera ha perso il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Une inatteso addio a L', il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Infatti, nella puntata di ieri, mercoledì 7 aprile, è stataCrocchia, la super-campionessa che aveva monopolizzato a lunghissimo il programma, poco dopo l'odissea dell'altro super-campionissimo, Massimo Cannoletta. Anche i campioni cadono, insomma, anche la maestra di pole-dance, che in queste settimane si era mostrata quasi imbattibile. La Crocchia cade dopo lo stop di due settimane per L'per l'Italia, lo speciale per Pasqua in cui si sfidavano i super-campioni del passato. Ma in queste due settimane di stop, forse,aveva perso un poco di smalto: non è mai riuscita ad andare oltre il Triello. E ieri sera ha perso il ...

