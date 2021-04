Lettera di 24 scienziati sull' origine del virus | ' Da Cina e Oms risposte poco credibili | scarse informazioni sul laboratorio'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Lo studio congiunto- Organizzazione mondiale della sanità ( ) sul - 19 ' non ha fornito' su come sia iniziata la e sono necessarie ' indagini più rigorose, con o senza il ...

In unaaperta, 24e ricercatori provenienti da Europa, Stati Uniti, Australia e Giappone hanno affermato che la ricerca della verità sia stata contaminata dalla politica. ' Il loro ...... con o senza il coinvolgimento di Pechino ': lo ha scritto un gruppo die ricercatori internazionali. COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE Commento: rendi visibile su facebook 0 di 0 commenti ...Dunque, si esclude la possibilità che fosse trapelato da un laboratorio. In una lettera aperta, 24 scienziati e ricercatori provenienti da Europa, Stati Uniti, Australia e Giappone hanno affermato che ...C’è gente, tra cui qualche mio amico, che sarebbe disposta a utilizzare canali non si sa quanto legittimi pur di farsi inoculare il vaccino Sputnik – anche se magari è già prenotata per AstraZeneca. D ...