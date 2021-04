Letta: “L’accordo sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro è un’ottima notizia” (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – “L’accordo fatto sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro è, in questo quadro difficile, un’ottima notizia, è la dimostrazione che la concertazione serve e il dialogo con le parti sociali è un valore. Bene il governo Draghi e in particolare il lavoro del ministro Andrea Orlando”. E’ quanto ha scritto sui social il segretario del Partito Democratico Enrico Letta (foto), ex presidente del consiglio. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – “fattoneidiè, in questo quadro difficile,, è la dimostrazione che la concertazione serve e il dialogo con le parti sociali è un valore. Bene il governo Draghi e in particolare ildel ministro Andrea Orlando”. E’ quanto ha scritto sui social il segretario del Partito Democratico Enrico(foto), ex presidente del consiglio. L'articolo L'Opinionista.

