L’Eredità | Martina Crocchia eliminata | “Mi avete cambiato la vita”

Leggi su ck12

(Di giovedì 8 aprile 2021) Grande emozione nella puntata dedel 7 aprile con. La giovane donna dopo che per ben 10 volte è arrivata fino al gioco finale della Ghigliottina e vinto in totale 43.125 euro, ha perso ieri, giovedì 7 aprile, il suo status di campionessa. Purtroppo per lei, l’avventura nel game show di Rai 1 è terminata. Flavio Insinna ci ha tenuto a salutarla, ricordando alcune parole da lei dette nei giorni scorsi. Molto toccante è stato anche il piccolo discorso d’addio cheha fatto nella trasmissione. Dopo due settimane di assenza per dare spazio allo speciale appuntamento dedicato alla beneficenza, Flavio Insinna ha avuto modo di riaccogliere nel suo studio la campionessa in carica del game show di Rai 1. Da quandoè tornata in gioco, non è riuscita ad ...