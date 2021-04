L’Ema sul vaccino AstraZeneca conferma gli eventi rari di trombosi cerebrale come effetti collaterali, ma assicura che «i rischi sono minori dei benefici» (Di giovedì 8 aprile 2021) Esiste una «possibile relazione» tra il vaccino AstraZeneca e le trombosi. Ma se il nuovo rapporto delL’Ema sul siero anglo-svedese conferma «gli eventi rari di trombosi cerebrale come effetti collaterali», assicura anche che «i rischi sono minori dei benefici» e non raccomanda limitazioni alla somministrazione per specifiche categorie o fasce d’età. vaccino Covid 19: tutto quello che c'è da sapere guarda le ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 aprile 2021) Esiste una «possibile relazione» tra ile le. Ma se il nuovo rapporto delsul siero anglo-svedese«glidi»,anche che «idei» e non raccomanda limitazioni alla somministrazione per specifiche categorie o fasce d’età.Covid 19: tutto quello che c'è da sapere guarda le ...

