L’Ema conferma l’efficacia di AstraZeneca: “I benefici del vaccino superano i rischi” (Di giovedì 8 aprile 2021) Che i benefici offerti dal vaccino anti-Covid di AstraZeneca superassero i rischi derivanti dalla sua somministrazione sembravamo averlo capito, soprattutto se confrontati con quelli molto più alti a cui si andrebbe incontro nel caso in cui ci si ammalasse di Covid stesso: questo sembrava indiscutibile. Eppure qualcuno ha continuato a parlare di nuove possibili restrizioni al vaccino, preannunciando “limitazioni in arrivo”. Qualcuno di ‘autorevole’, chiaro. Dopo aver condotto ulteriori analisi, però, l’Agenzia per i medicinali (Ema) continua a ribadire che “i benefici del vaccino superano i rischi”, aggiungendo: “Sono effetti collaterali molto rari”. Pur riconoscendo una “possibile” relazione con i casi di trombosi, dunque, non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Che iofferti dalanti-Covid disuperassero iderivanti dalla sua somministrazione sembravamo averlo capito, soprattutto se confrontati con quelli molto più alti a cui si andrebbe incontro nel caso in cui ci si ammalasse di Covid stesso: questo sembrava indiscutibile. Eppure qualcuno ha continuato a parlare di nuove possibili restrizioni al, preannunciando “limitazioni in arrivo”. Qualcuno di ‘autorevole’, chiaro. Dopo aver condotto ulteriori analisi, però, l’Agenzia per i medicinali (Ema) continua a ribadire che “idel”, aggiungendo: “Sono effetti collaterali molto rari”. Pur riconoscendo una “possibile” relazione con i casi di trombosi, dunque, non ...

Advertising

IOdonna : L’Ema sul vaccino AstraZeneca conferma gli eventi rari di trombosi cerebrale come effetti collaterali, ma assicura… - alessiaienco76 : RT @IlPrimatoN: L'Ema conferma per la seconda volta che il vaccino #AstraZeneca è sicuro ma con alcune precisazioni in più - marcoranieri72 : RT @IlPrimatoN: L'Ema conferma per la seconda volta che il vaccino #AstraZeneca è sicuro ma con alcune precisazioni in più - Rojname_com : In Spagna allentamenti sull’obbligo della mascherina all’aperto - valentinadigrav : RT @repubblica: ?? Covid e vaccini, l'Ema verso conferma via libera totale ad Astrazeneca: possibilita' di trombosi ammessa ma considerata r… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ema conferma L’Ema su AstraZeneca: «Possibile collegamento con le rare trombosi, ma benefici superiori ai rischi» Corriere della Sera