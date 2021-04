Le straordinarie foto finaliste del premio Bird Photographer of the Year (Di giovedì 8 aprile 2021) Giunta alla sua sesta edizione, la competizione Bird Photographer of the Year regala ancora una volta decine di foto incredibili: negli ultimi giorni sono stati annunciati gli scatti finalisti di quest’anno, tra quelli spediti da 73 paesi in giro per il mondo. In attesa di scoprire i vincitori, che saranno annunciati il prossimo settembre, potete sfogliare qui in alto alcuni dei più belli in lizza per un premio. Se invece volete saperne di più, potete dare un’occhiata al sito della manifestazione. Wired. Leggi su wired (Di giovedì 8 aprile 2021) Giunta alla sua sesta edizione, la competizioneof theregala ancora una volta decine diincredibili: negli ultimi giorni sono stati annunciati gli scatti finalisti di quest’anno, tra quelli spediti da 73 paesi in giro per il mondo. In attesa di scoprire i vincitori, che saranno annunciati il prossimo settembre, potete sfogliare qui in alto alcuni dei più belli in lizza per un. Se invece volete saperne di più, potete dare un’occhiata al sito della manifestazione. Wired.

