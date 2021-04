Le regole e i benefici inaspettati di un trasloco cambia-vita (Di giovedì 8 aprile 2021) «Anni fa, alla domanda di un nostro amico su come mai avessimo fatto così tanti traslochi, mio figlio rispose “Perché siamo nomadi”. Credo intendesse dire che abbiamo “radici portatili” o, forse, che abbiamo lunghi rami, rampicanti, coi quali vorremmo abbracciare diversi muri, case, quartieri, città». Così Ludovica Amat, consulente di comunicazione, ricorda il momento in cui ha messo a fuoco le origini del suo nomadismo urbano, ben radicate nella sua infanzia. Il “battesimo” avvenne a soli cinque anni, quando affrontò il primo trasloco in macchina con la madre e il fratello da Cagliari, terra natia, a Milano, sua città d’adozione, in cui si sono susseguiti gli altri dodici traslochi di quartiere e quindici di ufficio. «Non riesco a stare ferma, sento la necessità di abbracciare le situazioni che spesso mi portano a spostarmi. In questo periodo, la pandemia ha scostato ancor di più il velo dal pudore del cambiamento: sto per affrontare, infatti, l’ennesimo trasloco da Milano ad Arona, cittadina affacciata sul Lago Maggiore, sospinta dal bisogno di vivere a contatto con la natura» racconta Amat annunciando il suo libro “Il trasloco felice” (Enrico Damiani Editore), in cui miscela la sua esperienza di traslocatrice refrattaria alle abitudini con dritte burocratiche e logistiche, regole sia disciplinate che fantasiose per affrontare il trasloco con lo spirito giusto. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 aprile 2021) «Anni fa, alla domanda di un nostro amico su come mai avessimo fatto così tanti traslochi, mio figlio rispose “Perché siamo nomadi”. Credo intendesse dire che abbiamo “radici portatili” o, forse, che abbiamo lunghi rami, rampicanti, coi quali vorremmo abbracciare diversi muri, case, quartieri, città». Così Ludovica Amat, consulente di comunicazione, ricorda il momento in cui ha messo a fuoco le origini del suo nomadismo urbano, ben radicate nella sua infanzia. Il “battesimo” avvenne a soli cinque anni, quando affrontò il primo trasloco in macchina con la madre e il fratello da Cagliari, terra natia, a Milano, sua città d’adozione, in cui si sono susseguiti gli altri dodici traslochi di quartiere e quindici di ufficio. «Non riesco a stare ferma, sento la necessità di abbracciare le situazioni che spesso mi portano a spostarmi. In questo periodo, la pandemia ha scostato ancor di più il velo dal pudore del cambiamento: sto per affrontare, infatti, l’ennesimo trasloco da Milano ad Arona, cittadina affacciata sul Lago Maggiore, sospinta dal bisogno di vivere a contatto con la natura» racconta Amat annunciando il suo libro “Il trasloco felice” (Enrico Damiani Editore), in cui miscela la sua esperienza di traslocatrice refrattaria alle abitudini con dritte burocratiche e logistiche, regole sia disciplinate che fantasiose per affrontare il trasloco con lo spirito giusto.

