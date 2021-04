Le mani dei rom sul Recovery Plan: “Dateci i fondi, siamo risorsa per l’Italia” (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr — La comunità rom italiana vuole mettere le mani sul Recovery Plan. E’ quanto propone l’attrice Dijana Pavlovic, attivista del movimento Kethane in occasione della Giornata internazionale dei rom, sinti e caminanti. L’attrice serba naturalizzata italiana ha fatto sapere che il prossimo 15 aprile proporrà un documento al governo in cui si chiede che le comunità nomadi attualmente residenti in Italia vengano incluse nel piano nazionale di ripresa e resilienza. I rom hanno puntato il Recovery Plan La ghiotta prospettiva di una pioggia di fondi europei per milioni e milioni di euro non è certo passata inosservata a rom e compagnia bella. Ma è la giustificazione a corredo della richiesta a lasciare a bocca aperta: «Dobbiamo avere il coraggio di dire che siamo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr — La comunità rom italiana vuole mettere lesul. E’ quanto propone l’attrice Dijana Pavlovic, attivista del movimento Kethane in occasione della Giornata internazionale dei rom, sinti e caminanti. L’attrice serba naturalizzata italiana ha fatto sapere che il prossimo 15 aprile proporrà un documento al governo in cui si chiede che le comunità nomadi attualmente residenti in Italia vengano incluse nel piano nazionale di ripresa e resilienza. I rom hanno puntato ilLa ghiotta prospettiva di una pioggia dieuropei per milioni e milioni di euro non è certo passata inosservata a rom e compagnia bella. Ma è la giustificazione a corredo della richiesta a lasciare a bocca aperta: «Dobbiamo avere il coraggio di dire che...

