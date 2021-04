Le intercettazioni del sindaco di Opera arrestato | ' Prendi 500 mascherine e portale da me'

(Di giovedì 8 aprile 2021) È un'inchiesta che fa discutere e che soprattutto provoca una certa rabbia in quanto porta a conoscenza che, nel pieno di una pandemia, c'era chi abusava del proprio ruolo per favorire parenti e amici.

robertosaviano : Marco Minniti voleva eliminare i testimoni del massacro del Mediterraneo. Così nascono le intercettazioni a… - reportrai3 : Le parole @lagana_riccardo: 'Massima solidarietà alla collega di #Report oggetto delle intercettazioni che allungan… - StefanoFeltri : Cruciale l'ultima frase del pezzo di @andreapalladino 'L’ex ministro dell’Interno Marco Minniti, responsabile del… - pixel_di : RT @globalistIT: Presunzione di innocenza sempre ma certo che le telefonate sono a dir poco imbarazzanti. Mentre l'Italia era in piena emer… - globalistIT : Presunzione di innocenza sempre ma certo che le telefonate sono a dir poco imbarazzanti. Mentre l'Italia era in pie… -

Le parti concertano come dovrà avvenire la corresponsionecompenso pattuito pari a 250mila euro: 50mila euro già versati (?"50 te li ho già dati e rimangono 200?"); 100mila in contanti prima...Nel pieno dell'emergenza Coronavirus, il primo cittadino dirottava le forniture della Protezione civile direttamente ai suoi uffici per poi distribuirle ad amici e parenti, ma anche a dipendenti...Condividi questo articolo:Roma, 8 apr (Adnkronos) – “Fortissima polemica tra giornalisti e una parte della magistratura per le intercettazioni di alcuni professionisti dell’informazione disposte dai g ...Condividi questo articolo:Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Il denaro viene autoriciclato dalla Max Petroli reinvestendolo nell’attività imprenditoriale dell’arruolamento a fini pubblicitari del tesimonial ...