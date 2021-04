“Le Fate Ignoranti” | il film diventa una serie tv

(Di giovedì 8 aprile 2021) La pellicola usciva in Italia nel 2001 “Le”, uno deicult degli ultimi anni, uscito nelle sale il 16 marzo nel 2001, diretto da Ferzan Özpetek che aveva nel cast attori come Margherita Buy e Stefano Accorsi, rinasce sotto una nuova forma. La pellicolaanche unatv di otto puntate a 20 anni dall’uscita al cinema. A dirigere il progetto sempre lo stesso Ozpetek che ha anche annunciato la presenza di due attori importanti. Ci saranno infatti Luca Argentero e Serra Yilmaz (musa del regista e presente anche nella pellicola originale) impegnati con il primo ciak segnato per il 12 aprile. Il set, come spiegano da Sky, avrà luogo a Roma almeno fino ad agosto e poi è probabile che la produzione possa spostarsi anche in Turchia e non a caso nel progetto è stato coinvolto anche ...

Nella serie Lenon ci sarà Can Yaman . Questo ormai è certo e le polemiche non mancano. Sin dal primo momento in cui abbiamo visto l'attore turco al fianco del suo idolo e beniamino Ferzan Ozpetek ...Luca Argentero e Serra Ylmaz nel cast della serie tv ispirata al film Ledel regista Ferzan ...“Le Fate Ignoranti”, uno dei film cult degli ultimi anni, uscito nelle sale il 16 marzo nel 2001, diretto da Ferzan Özpetek che aveva nel cast attori come Margherita Buy e Stefano Accorsi, rinasce ...Can Yaman non sarà nel cast della serie tv “Le Fate Ignoranti”. Inizialmente, il protagonista di “DayDreamer - Le ali del sogno” era fra i volti in lizza come protagonista della novità in arrivo, ...