Le aziende di Confindustria e l’amministrazione Melucci puntano sull’alta tecnologia per l’idrogeno

Incontro in videoconferenza tra il sindaco Rinaldo Melucci, la presidente della sezione Chimica, Energia e Ambiente di Confindustria Stefania Fornaro e una delegazione di aziende associate.Il primo cittadino ha accolto con favore la volontà espressa dalla rappresentanza Confindustriale di collaborare con l'amministrazione alla transizione economica, ecologica ed energetica che la città sta affrontando, mettendo a disposizione idee, progetti e il proprio know how con particolare riguardo alla sperimentazione delle tecnologie per produrre idrogeno nel territorio tarantino.«È impensabile che il territorio possa immaginare il proprio futuro senza tenere conto dei contributi di tutti i player – le parole del sindaco Melucci –. In un territorio dove le ingiurie alla matrice ambientale sono ...

