Lazio | lavoro di forza a Formello Tutti a disposizione

Si è appena concluso l'allenamento odierno della Lazio. La squadra di Simone Inzaghi (a casa col Covid) si è allenata avendo Tutti a disposizione: "Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, la squadra ha svolto delle esercitazioni sul possesso palla tramite alcuni torelli. In seguito, lavoro sulla forza per i ragazzi di Simone Inzaghi. La seduta si è conclusa con delle esercitazioni tecniche, ed infine con una serie di partitelle a campo ridotto. Nella giornata di domani è previsto un allenamento pomeridiano". Foto: Twitter ufficiale Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

