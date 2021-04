Lazio, lady Inzaghi: “Non so come abbiamo preso il Covid-19, sto davvero male” (Di giovedì 8 aprile 2021) La moglie dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni de “Il Messaggero” della sua positività al Covid-19 e di quella del tecnico biancoceleste: “Mi hanno detto che il test rapido non sempre individua un positivo. Nonostante i sintomi, il tampone può infatti risultare negativo. Attualmente sto davvero male, è peggio di quello che si pensa. Non è una semplice influenza, mi sto curando seriamente. Non ho idea di come abbiamo contratto il Covid-19, abbiamo prestato molta attenzione“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) La moglie dell’allenatore dellaSimoneha parlato ai microfoni de “Il Messaggero” della sua positività al-19 e di quella del tecnico biancoceleste: “Mi hanno detto che il test rapido non sempre individua un positivo. Nonostante i sintomi, il tampone può infatti risultare negativo. Attualmente sto, è peggio di quello che si pensa. Non è una semplice influenza, mi sto curando seriamente. Non ho idea dicontratto il-19,prestato molta attenzione“. SportFace.

