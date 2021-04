Lazio | Inzaghi positivo e in isolamento | è asintomatico

(Di giovedì 8 aprile 2021) FORMELLO - Chiuso in casa con il resto della famiglia, Simoneal Coronavirus. Già ieri non ha diretto l'allenamento mattutino in attesa dell'esito del tampone. Sta bene ed è ...

Simonee la sua famiglia sono risultati positivi al Covid. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale laha comunicato ieri un nuovo caso di Covid - 19: 'La S. S.comunica di aver ...Tamponi alla squadra dopo il casoIl tecnico delladovrà fermarsi, di sicuro non ci sarà in questi giorni a Formello e per la partita di sabato contro il Verona. La squadra sarà ...LAZIO PAREGGI INZAGHI – La vittoria contro lo Spezia nell’ultima giornata di campionato ha dato una spinta considerevole alla Lazio verso il quarto posto. I biancocelesti sono a 6 punti dalla zona ...Pozzo ha chiesto con insistenza almeno il decimo posto incontrando la squadra Torino, Crotone, Cagliari e Benevento per poi affrontare il rinnovo con il tecnico ...