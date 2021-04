L’atletica beneventana piange l’ingegnere Vincenzo Iele

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl maratoneta è definito in senso figurato come “camminatore forte ed instancabile”. Così è stato per tutta la sua vita l’ing(71 anni), instancabile, paziente, saggio, un vero maratoneta nello sport e nella vita. Oggi la comunitàha perso un suo alfiere, un uomo che grazie alla sua tenacia, grinta e passione, ha avvicinato almolti giovani con una semplicità ed un’umiltà esemplari, creando eventi (tra cui la Strabenevento) che rimarranno impressi nella memoria per molto tempo. La sua professionalità e la sua etica è stata esemplare e l’ha sempre dimostrata nella sua lunga carriera da ingegnere responsabile dell’Ispettorato del Lavoro e da consigliere comunale. Come nelle migliori partite di scacchi, l’alfiere difende fino alla fine la sua regina e ...