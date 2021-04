L' Assessore alla Sanità del Lazio | ' Oggi superate 1 | 2 milioni di somministrazioni | nonostante AstraZeneca'

JacopoSorbo : RT @davidallegranti: Amati, Pd, sull'assessore alla Salute Lopalco: “Un esperto, nell’amministrazione pubblica, è uno che conosce l’organiz… - davidallegranti : Amati, Pd, sull'assessore alla Salute Lopalco: “Un esperto, nell’amministrazione pubblica, è uno che conosce l’orga… - GavinoFranti : @SaraMuggittu Purtroppo l'incompetenza regna sovrana. La scorsa settimana l'Assessore alla Sanità si lamentava di a… - IlDinosauroGe : RT @AnciLiguria: #CAL-Consiglio Autonomie Locali, presieduto dal Sindaco del @Comune_Chiavari #DiCapua, segretario @PierluigiVinai, con esp… - Syrenaegiziana : RT @GiovaQuez: Il Lazio 'rimarrà arancione'. Così l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato ' Sky Tg24. 'Abbiamo un Rt a 0.9 in lieve diminuz… -

Ultime Notizie dalla rete : Assessore alla

Una delle poche regioni rimaste tra quelle in zona arancione, con una campagna di vaccinazione che, secondo l'Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato procede spedita. 'Nel Lazio la campagna vaccinale procede regolarmente, nonostante le forti turbolenze relative alle decisioni sul vaccino ......un'opera che ci sta particolarmente a cuore " dichiarano il sindaco di Alba Carlo Bo e l'... terminando prima dell'estate, così da ridurre al minimo i disagi e consentire,riapertura, di ...per la Regione Campania l'assessore Bruno Discepolo e Marco Rossi della comunità di Sant'Egidio. La chiesa è di proprietà del Fec - Fondo Edifici Culto del ministero dell'Interno, ed è affidata in ...Solo il 30 marzo, complici anche le dimissioni dell’assessore alla Sanità Ruggero Razza, le dosi iniettate erano l’89%. Ciò significa che solo l’11% restavano in frigo, ora si parla del 27%. A Messina ...