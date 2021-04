L’Arabia Saudita potrebbe entrare in Formula 1 con un team tutto suo (Di giovedì 8 aprile 2021) Formula 1, L’Arabia Saudita potrebbe entrare con una Scuderia di proprietà con sede in Toscana. Le indiscrezioni sull’operazione. L’Arabia Saudita potrebbe entrare nel mondo della Formula 1 con una Scuderia tutta sua. È questa una delle ipotesi calde delle ultime settimane. Dopo aver ottenuto un posto nel calendario del 2021, L’Arabia Saudita potrebbe rafforzare la sua posizione nel Circus con una Scuderia. Formula 1, L’Arabia Saudita ‘entra’ con una Scuderia di proprietà? Secondo le ipotesi che circolano, L’Arabia Saudita potrebbe entrare nel ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021)1,con una Scuderia di proprietà con sede in Toscana. Le indiscrezioni sull’operazione.nel mondo della1 con una Scuderia tutta sua. È questa una delle ipotesi calde delle ultime settimane. Dopo aver ottenuto un posto nel calendario del 2021,rafforzare la sua posizione nel Circus con una Scuderia.1,‘entra’ con una Scuderia di proprietà? Secondo le ipotesi che circolano,nel ...

