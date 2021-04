Lago dei Cigni | un filmato dell’Accadermia Ucraina di Balletto

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo il successo del video “Danza e spettacolo: un costume di scenda per essere visibili”, gli allievi dell’Accademia hanno danzato sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano MILANO – Gli allievi di Accademiadidi Milano, in questo nuovo confinamento, sono stati accolti, come una grande famiglia, nel convitto, ampliato per l’occasione, della sede presso l’Istituto delle Marcelline di via Quadronno: come nei collegi tradizionali, i danzatori sono da qualche tempo isolati dal mondo esterno e studiano, senza mai tornare a casa, nemmeno durante i weekend. Grazie a questi provvedimenti, dopo il grande successo del video della danza con la maglietta da calcio, “Danza e spettacolo: un costume di scenda per essere visibili”, girato quasi un anno fa, diventato virale sui social e trasmesso anche su alcune reti principali, grazie alla volontà ...