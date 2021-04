L’agente di Jorginho: «Se il Napoli vorrà riprenderlo saremo ben disposti. Costa 50 milioni» (Di giovedì 8 aprile 2021) Il procuratore di Jorginho, Joao Santos, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Si è confermato ben disposto, con il suo assistito, ad un ritorno al Napoli, se il club di De Laurentiis volesse offrirgli di tornare in rosa. Ed ha chiarito il costo: 50 milioni. “Jorge ha voglia di ritornare in Italia e se il Napoli avrà la volontà di riportarlo in rosa saremo ben disposti. Lui Costa 50 milioni di euro al momento e ha ancora 2 anni di contratto. Credo che M. Abramovich proporrà comunque un rinnovo a breve”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 aprile 2021) Il procuratore di, Joao Santos, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Si è confermato ben disposto, con il suo assistito, ad un ritorno al, se il club di De Laurentiis volesse offrirgli di tornare in rosa. Ed ha chiarito il costo: 50. “Jorge ha voglia di ritornare in Italia e se ilavrà la volontà di riportarlo in rosaben. Lui50di euro al momento e ha ancora 2 anni di contratto. Credo che M. Abramovich proporrà comunque un rinnovo a breve”. L'articolo ilsta.

