L'agente di Gabigol contro Zanetti e Icardi: "All'Inter ha fallito perché erano gelosi di lui" (Di giovedì 8 aprile 2021) Wagner Ribeiro, agente di Gabigol, attraverso i microfoni di Uo Esporte, ha dato la sua spiegazione di come mai il suo assistito non sia riuscito a sfondare nell'Inter: "Come avrebbe potuto funzionare in Europa visto che non giocava? È arrivato All'Inter e hanno fatto una grande festa in un teatro. Tutti in cravatta nera. Una festa molto più grande di quella di Kaká. Ciò ha causato gelosia in Zanetti, dirigente del club, e in Icardi, che aveva in mano le redini della squadra. Questa è una mia deduzione, ma i due argentini erano gelosi di lui. È andato in Portogallo e non è stato scelto. È tornato al Santos ed è stato capocannoniere del Brasileirão e si è ripetuto al Flamengo…". Foto: Twitter Flamengo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

