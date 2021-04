L’Africa come game changer nella transizione energetica. Luci e ombre (Di giovedì 8 aprile 2021) (Analisi realizzata per l’esame di Giustizia ambientale e Lotta al cambiamento climatico di Stefano Laporta e Gianfranco Nucera del corso in Relazioni Internazionali e Sicurezza Globale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma “Sapienza”) Quando si disserta di Africa, spesso si è soliti farlo in nome di tutte quelle “maledizioni” che colpiscono un continente così ricco di risorse e di materie prime: in effetti, esauritasi la spinta propulsiva degli anni ’60 e ’70, crollato il Muro di Berlino, L’Africa ha conosciuto una relativa “solitudine geopolitica”, venute meno le logiche della “Guerra Fredda” che l’avevano resa uno dei laboratori cardine del confronto tra Est ed Ovest. Schiacciato da un enorme debito estero, in un’era di stagnazione economica, di tagli alla spesa pubblica e agli investimenti, mentre la pandemia di Aids dilagava (con un ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 aprile 2021) (Analisi realizzata per l’esame di Giustizia ambientale e Lotta al cambiamento climatico di Stefano Laporta e Gianfranco Nucera del corso in Relazioni Internazionali e Sicurezza Globale presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma “Sapienza”) Quando si disserta di Africa, spesso si è soliti farlo in nome di tutte quelle “maledizioni” che colpiscono un continente così ricco di risorse e di materie prime: in effetti, esauritasi la spinta propulsiva degli anni ’60 e ’70, crollato il Muro di Berlino,ha conosciuto una relativa “solitudine geopolitica”, venute meno le logiche della “Guerra Fredda” che l’avevano resa uno dei laboratori cardine del confronto tra Est ed Ovest. Schiacciato da un enorme debito estero, in un’era di stagnazione economica, di tagli alla spesa pubblica e agli investimenti, mentre la pandemia di Aids dilagava (con un ...

