La vittima ha denunciato il dottore (Di giovedì 8 aprile 2021) Marcello Grasso, fratello dell'ex presidente del Senato, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una paziente. Palermo, medico fratello di Pietro Grasso arrestato per violenza su una paziente su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 8 aprile 2021) Marcello Grasso, fratello dell'ex presidente del Senato, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una paziente. Palermo, medico fratello di Pietro Grasso arrestato per violenza su una paziente su Notizie.it.

sardanews : Transessuale denunciato per estorsione, la vittima è un 25enne cagliaritano - vivere_sardegna : Transessuale denunciato per estorsione, la vittima è un 25enne cagliaritano - semidiquinoa : @rvsetto lasciamo perdere che ieri sera ho trovato una donna che riteneva il catcalling un complimento e mi ha pure… - Tauropro1 : @LuigiPetrucci11 Cosa avrebbe fatto per la comunita' gay? Inventarsi attacchi omofobi nei messaggi per fare la vitt… - sardanews : Truffa dell’Iphone 11 sul web, denunciato un 47enne: la vittima è una casalinga di Senorbì -