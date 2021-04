La Virginia primo Stato del Sud negli Usa a legalizzare la marijuana per uso personale (Di giovedì 8 aprile 2021) È diventato il primo Stato del Sud degli Usa ad abolire la pena di morte, e ora anche il primo a legalizzare la marijuana per uso personale. A poco più di due settimane dalla firma del governatore democratico Ralph Northam, che ha definitivamente archiviato il boia, il Senato e la Camera locali hanno approvato la misura, che entrerà in vigore da luglio, nonostante la forte opposizione dei parlamentari repubblicani. Dal primo luglio, quindi, gli adulti di età superiore ai 21 anni potranno possedere fino a 28.3 grammi di marijuana per uso personale. Northam ha commentato che lo Stato con questa decisione “ha fatto storia”, sottolineando che le “leggi sulla marijuana sono state progettate esplicitamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) È diventato ildel Sud degli Usa ad abolire la pena di morte, e ora anche illaper uso. A poco più di due settimane dalla firma del governatore democratico Ralph Northam, che ha definitivamente archiviato il boia, il Senato e la Camera locali hanno approvato la misura, che entrerà in vigore da luglio, nonostante la forte opposizione dei parlamentari repubblicani. Dalluglio, quindi, gli adulti di età superiore ai 21 anni potranno possedere fino a 28.3 grammi diper uso. Northam ha commentato che locon questa decisione “ha fatto storia”, sottolineando che le “leggi sullasono state progettate esplicitamente ...

Advertising

MarceVann : RT @DMALAGIGI2: ho voluto incontrarla. Insieme abbiamo rivolto un appello al Governo, così come avevo fatto già durante il primo lockdown,… - DMALAGIGI2 : ho voluto incontrarla. Insieme abbiamo rivolto un appello al Governo, così come avevo fatto già durante il primo lo… - RSInews : Marijuana legalizzata in Virginia - È il primo Stato meridionale degli USA a stabilirne la liceità per uso personal… - Ticinonline : La Virginia, dopo un voto risicato, legalizza la marijuana per uso personale #virginia #marijuana #usopersonale… - p_fpz : RT @CanapaNetwork: Anche lo stato della Virginia ha ora ufficialmente legalizzato la cannabis per adulti dai 21 anni in su, possesso e colt… -

Ultime Notizie dalla rete : Virginia primo Virginia primo Stato del sud a legalizzare la marijuana La Virginia diventato ieri il primo Stato meridionale americano a legalizzare la marijuana per uso personale: il Senato e la Camera locali hanno approvato la misura, che entrer in vigore da luglio, ...

Sgarbi, da Sutri a Roma il passo è breve Protagonista assoluto nel giorno di protesta diventa il sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi, che molti danno in lizza per un cambio di poltrona, da primo cittadino sutrino a erede di Virginia Raggi ...

La Virginia primo Stato del Sud negli Usa a legalizzare la marijuana per uso personale Il Fatto Quotidiano NASCAR, equilibrio totale con sette vincitori diversi da Daytona ad oggi. Chi sarà il prossimo? Dopo la pausa tradizionale sosta per Pasqua, la NASCAR Cup Series si prepara per continuare la stagione da Martinsville, storico ovale che sorge in Virginia. Al momento ... di questi protagonisti si ...

Marijuana legalizzata in Virginia È il primo Stato meridionale degli USA a stabilirne la liceità per uso personale. La misura in vigore a partire da luglio ...

Ladiventato ieri ilStato meridionale americano a legalizzare la marijuana per uso personale: il Senato e la Camera locali hanno approvato la misura, che entrer in vigore da luglio, ...Protagonista assoluto nel giorno di protesta diventa il sindaco di Sutri Vittorio Sgarbi, che molti danno in lizza per un cambio di poltrona, dacittadino sutrino a erede diRaggi ...Dopo la pausa tradizionale sosta per Pasqua, la NASCAR Cup Series si prepara per continuare la stagione da Martinsville, storico ovale che sorge in Virginia. Al momento ... di questi protagonisti si ...È il primo Stato meridionale degli USA a stabilirne la liceità per uso personale. La misura in vigore a partire da luglio ...