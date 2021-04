"La traviata" come un set. Martone: "È il teatro che si scioglie in cinema" - (Di giovedì 8 aprile 2021) Paolo Scotti All'Opera di Roma cinque giorni di lavorazione. Con i personaggi fra platea, palchetti e corridoi Sei metri di diametro per tre e mezzo d'altezza, tre tonnellate di peso, ventisettemila cristalli di Boemia. Il più grande e sfavillante lampadario d'Europa è sceso dal suo cielo di nuvole e cherubini, lassù sulla cupola, e ora sfiora in platea il capo di cortigiane e gentiluomini che brindano nei lieti calici. «Se non ci fosse stato il Covid - considera (con una punta d'amarezza) Mario Martone - chi avrebbe fatto di questo colosso il simbolo di uno spettacolo? È stata un'idea folle. Ma sono questi tempi, a essere folli. E noi ne accettiamo la sfida». Così, se il Covid detta nuove regole, offre anche impreviste opportunità. Impossibilitato a dirigere La traviata come vuole il teatro, il regista ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Paolo Scotti All'Opera di Roma cinque giorni di lavorazione. Con i personaggi fra platea, palchetti e corridoi Sei metri di diametro per tre e mezzo d'altezza, tre tonnellate di peso, ventisettemila cristalli di Boemia. Il più grande e sfavillante lampadario d'Europa è sceso dal suo cielo di nuvole e cherubini, lassù sulla cupola, e ora sfiora in platea il capo di cortigiane e gentiluomini che brindano nei lieti calici. «Se non ci fosse stato il Covid - considera (con una punta d'amarezza) Mario- chi avrebbe fatto di questo colosso il simbolo di uno spettacolo? È stata un'idea folle. Ma sono questi tempi, a essere folli. E noi ne accettiamo la sfida». Così, se il Covid detta nuove regole, offre anche impreviste opportunità. Impossibilitato a dirigere Lavuole il, il regista ...

