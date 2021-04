La Sirenetta, il film verrà girato in Italia: ecco dove (Di giovedì 8 aprile 2021) Alcune scene della versione live action de La Sirenetta verranno girata in Italia, ecco tutte le news Ebbene sì. Nell’era dei remake e delle versioni live action, questa volta è il turno de La Sirenetta, il cartone animato targato Disney che ha fatto sognare le bambine di tutto il mondo circa un trentennio fa. Inoltre, per l’adattamento in carne ed ossa del lungometraggio, la location scelta per alcune scene è proprio il nostro Bel Paese. La troupe, proveniente dai Pinewood Studios di Londra, dovrebbe infatti raggiungere la Sardegna, nota in tutto il mondo per le sue acque limpide e le sue spiagge dorate, per continuare le riprese. La località precisa è Santa Teresa di Gallura, nella parte nord dell’isola Italiana. Le prime scene, secondo alcune fonti, verranno girate all’inizio dell’estate, con ... Leggi su zon (Di giovedì 8 aprile 2021) Alcune scene della versione live action de Laverranno girata intutte le news Ebbene sì. Nell’era dei remake e delle versioni live action, questa volta è il turno de La, il cartone animato targato Disney che ha fatto sognare le bambine di tutto il mondo circa un trentennio fa. Inoltre, per l’adattamento in carne ed ossa del lungometraggio, la location scelta per alcune scene è proprio il nostro Bel Paese. La troupe, proveniente dai Pinewood Studios di Londra, dovrebbe infatti raggiungere la Sardegna, nota in tutto il mondo per le sue acque limpide e le sue spiagge dorate, per continuare le riprese. La località precisa è Santa Teresa di Gallura, nella parte nord dell’isolana. Le prime scene, secondo alcune fonti, verranno girate all’inizio dell’estate, con ...

