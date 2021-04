La sicurezza sanitaria del Gruppo FS per la ripartenza del Paese (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – La sicurezza sanitaria per i dipendenti e per i viaggiatori è una delle priorità del Gruppo FS che continua fornire il suo contributo per portare l’Italia fuori dalla pandemia. Oltre alla certificazione WELL Health-Safety Rating per le misure di contrasto e prevenzione alla pandemia da Covid-19, consegnata all’amministratore delegato di FS Gianfranco Battisti durante un evento trasmesso in diretta da FS News, infatti, il Gruppo FS Italiane ha messo in campo una serie di azioni per contenere la diffusione del Covid-19. IGENIZZAZIONI, SANIFICAZIONI, SAFETY KIT E DIGITALE PER LA MOBILITA’ IN sicurezza – “Agli interventi di igienizzazione e sanificazione dei mezzi, delle stazioni e degli ambienti, potenziati sin dal marzo 2020 e sui quali Trenitalia ha ottenuto la Biosafety Trust ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Laper i dipendenti e per i viaggiatori è una delle priorità delFS che continua fornire il suo contributo per portare l’Italia fuori dalla pandemia. Oltre alla certificazione WELL Health-Safety Rating per le misure di contrasto e prevenzione alla pandemia da Covid-19, consegnata all’amministratore delegato di FS Gianfranco Battisti durante un evento trasmesso in diretta da FS News, infatti, ilFS Italiane ha messo in campo una serie di azioni per contenere la diffusione del Covid-19. IGENIZZAZIONI, SANIFICAZIONI, SAFETY KIT E DIGITALE PER LA MOBILITA’ IN– “Agli interventi di igienizzazione e sanificazione dei mezzi, delle stazioni e degli ambienti, potenziati sin dal marzo 2020 e sui quali Trenitalia ha ottenuto la Biosafety Trust ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Oggi è il #WorldHealthDay. Abbiamo appreso dalla pandemia la necessità di farci trovare preparati e di costruire un… - AzzolinaLucia : Il ministro #Speranza riceve minacce di morte per le misure di sicurezza sanitaria, e c'è chi decide di criticare l… - MatteoRichetti : L’emergenza sanitaria esiste anche nelle #carceri e il virus corre ancora di più in quei penitenziari sovraffollati… - ManuelaBellipan : RT @Palazzo_Chigi: Il 21 maggio, nell’ambito della @g20org, l'Italia co-organizzerà con la @EU_Commission il #GlobalHealthSummit per raffor… - ilmetropolitan : ???? Si vigili anche in #Calabria sulla #sicurezzasanitaria dei mezzi di #trasportopubblico #federconsumatori -