La Roma tiene alta la bandiera italiana | vince 2-1 in casa dell’Ajax

La Roma di Fonseca lotta, si difende, soffre, teme di franare ma alla fine vince 2-1 alla Cruyff Arena che è la casa dell'Ajax. Ha avuto anche fortuna la squadra giallorossa. Ma la fortuna è una componente fondamentale. Napoleone i generali li sceglieva in base alla fortuna non alle capacità strategiche. Fortuna perché la Roma, col punteggio di 1-0 per gli arcieri di ten Hag, ha anche avuto un rigore contro. Sul dischetto è andato Tadic che però si è imbattuto in Pau Lopez stasera assoluto protagonista. Rigore centrale, rigore parato. Mentre dall'altra parte, pochi minuti dopo, il portiere dell'Ajax Scherpen incarnava il peggior Antonioli e faceva passare una punizione di Pellegrini che definire innocua è un complimento. L'Ajax prova a continuare ad attaccare, ha un paio di buone ...

