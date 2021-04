La rivista medica Journal of Lower Genital Tract Disease pubblica uno studio clinico che avalla PAPILOCARE® come trattamento efficace per prevenire e trattare le lesioni causate dall'HPV (Di giovedì 8 aprile 2021) MADRID, Spagna, 8 aprile 2021 /Prnewswire/ - Il Journal of Lower Genital Tract Disease (JLGTD), la rivista ufficiale dell'American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP), ha pubblicato i risultati finali dello studio clinico Paloma, che ha dimostrato l'efficacia di PAPILOCARE® nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni causate da HPV. Le sue principali conclusioni includono la normalizzazione delle lesioni cervicali nell'88% dei pazienti infettati con HPV ad alto rischio e un'eliminazione dell'HPV nel 63% dello stesso gruppo di pazienti. Questi risultati sono confermati dal JLGTD a seguito di una revisione dettagliata iniziata ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) MADRID, Spagna, 8 aprile 2021 /Prnewswire/ - Ilof(JLGTD), laufficiale dell'American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP), hato i risultati finali delloPaloma, che ha dimostrato l'efficacia dinella prevenzione e neldelleda HPV. Le sue principali conclusioni includono la normalizzazione dellecervicali nell'88% dei pazienti infettati con HPV ad alto rischio e un'eliminazione dell'HPV nel 63% dello stesso gruppo di pazienti. Questi risultati sono confermati dal JLGTD a seguito di una revisione dettagliata iniziata ...

Advertising

lifestyleblogit : La rivista medica Journal of Lower Genital Tract Disease pubblica uno studio clinico che avalla PAPILOCARE® come tr… - macri9095 : Beh ..una rivista medica autorevole esprime un parere piuttosto duro.. da considerare, direi..#BritishMedicalJournal - giugiulone : @_valegenni Sono sicuro che c'è un paper a riguardo su qualche rivista medica. E se non c'è è un vero peccato e bisognerebbe rimediare. - Soverato : Scoperta-shock sul paracetamolo. Lo studio pubblicato nella rivista medica “Medical Journal Australia” - fo1984 : RT @539th: Appello dei membri della taskforce di salute pubblica della rivista medica The Lancet perché si faccia di più per sopprimere la… -