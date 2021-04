La reazione di Awed al Senza veli di Fariba | il web lo critica VIDEO

La reazione di Awed al topless di Fariba: il web lo critica (VIDEO) (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Senza veli di Fariba e la reazione di Awed Nelle ultime ore ha fatto molto discutere un VIDEO che ha visto al centro il noto youtuber Awed mentre parlava con Andrea Cerioli del Senza veli di Fariba, la madre di Giulia Salemi, a L’Isola dei Famosi. Le sue parole hanno scatenato il web, il quale si L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 8 aprile 2021) Ildie ladiNelle ultime ore ha fatto molto discutere unche ha visto al centro il noto youtubermentre parlava con Andrea Cerioli deldi, la madre di Giulia Salemi, a L’Isola dei Famosi. Le sue parole hanno scatenato il web, il quale si L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Fariba in topless a L’Isola dei Famosi: la reazione di Awed scatena le polemiche (VIDEO) #isola - pazzeskacaserta : @Elena_Siena_ tutti stanno facendo da giudici dimenticandosi la cosa più importante: la reazione di Fariba. È da lì… - RavenclawSoleyl : tutti stanno facendo da giudici dimenticandosi la cosa più importante: la reazione di Fariba. È da lì che deve part… - infoitcultura : Vera Gemma delusa 'Non so se vorrò rivedere Awed'/ Reazione choc alle scuse a Gilles - infoitcultura : Isola dei famosi 2021, Vera Gemma scopre che Awed l’ha “tradita”: la sua reazione -