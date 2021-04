La protezione del vaccino Moderna dura 6 mesi (Di giovedì 8 aprile 2021) AGI - Il vaccino anti-Covid prodotto da Moderna è efficace contro la variante della California e la sua protezione dura sei mesi. Tuttavia, sembra legato a maggiori casi di effetti collaterali. Almeno questo è quanto emerso da due nuovi studi e un report sulle reazioni avverse. Il primo studio, condotto dai ricercatori della Duke University, ha rilevato che gli anticorpi generati dal vaccino di Moderna hanno un potere neutralizzante circa due volte inferiore contro il ceppo scoperto per la prima volta in California. Nonostante questi, gli studiosi affermano che il loro vaccino è ancora molto efficace. Lo studio segue altre ricerche pubblicate in precedenza, secondo le quali il vaccino Moderna risulta più debole contro ... Leggi su agi (Di giovedì 8 aprile 2021) AGI - Ilanti-Covid prodotto daè efficace contro la variante della California e la suasei. Tuttavia, sembra legato a maggiori casi di effetti collaterali. Almeno questo è quanto emerso da due nuovi studi e un report sulle reazioni avverse. Il primo studio, condotto dai ricercatori della Duke University, ha rilevato che gli anticorpi generati daldihanno un potere neutralizzante circa due volte inferiore contro il ceppo scoperto per la prima volta in California. Nonostante questi, gli studiosi affermano che il loroè ancora molto efficace. Lo studio segue altre ricerche pubblicate in precedenza, secondo le quali ilrisulta più debole contro ...

