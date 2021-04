La povertà energetica in Italia (Di giovedì 8 aprile 2021) L'8,8% delle famiglie non può permettersi un servizio di riscaldamento soddisfacente, e la transizione energetica può peggiorare le cose Leggi su ilpost (Di giovedì 8 aprile 2021) L'8,8% delle famiglie non può permettersi un servizio di riscaldamento soddisfacente, e la transizionepuò peggiorare le cose

Ultime Notizie dalla rete : povertà energetica Reggio Calabria: la struttura del'ex 'Ricoveri Riuniti' sarà un centro per anziani in difficoltà ed un ostello per giovani universitari ...secondo i principi della bio - architettura e delle direttive europee sulla prestazione energetica ... 'La povertà " concludono Giovanni Muraca e Demetrio Delfino " non è legata esclusivamente a ...

In Italia oltre 2,3 milioni di famiglie in povertà energetica In Italia ci sono oltre 2,3 milioni di famiglie in povertà energetica . Alcune fasce sono colpite più di altre. La povertà energetica è più diffusa nelle regioni del Sud. Nelle famiglie numerose, con oltre cinque componenti. Nelle famiglie giovani e ...

