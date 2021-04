La nuova edizione del capolavoro di Katsuhiro Otomo, un vero e proprio cult del manga fantascientifico (Di giovedì 8 aprile 2021) Akira, il capolavoro di Katsuhiro Otomo, è tornato in una nuova attesissima versione italiana per tutti gli amanti di questo grande classico a fumetti degli anni Ottanta e per i neofiti che vorranno scoprire una delle opere di fantascienza più amate di sempre. Planet manga propone una riedizione fedele all’originale con nuove traduzioni, nuova veste editoriale interamente modellata sull’originale giapponese (compresi i risguardi e i bordi di pagina colorati) e, per la prima volta in Italia, il senso di lettura alla giapponese. 2019. In un futuro post apocalittico la città di Neo-Tokyo sorge sulle ceneri di Tokyo, distrutta durante la Terza Guerra Mondiale. Una bianca figura si staglia all’improvviso sulla strada, in un punto dove prima non c’era nulla. In ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Akira, ildi, è tornato in unaattesissima versione italiana per tutti gli amanti di questo grande classico a fumetti degli anni Ottanta e per i neofiti che vorranno scoprire una delle opere di fantascienza più amate di sempre. Planetpropone una rifedele all’originale con nuove traduzioni,veste editoriale interamente modellata sull’originale giapponese (compresi i risguardi e i bordi di pagina colorati) e, per la prima volta in Italia, il senso di lettura alla giapponese. 2019. In un futuro post apocalittico la città di Neo-Tokyo sorge sulle ceneri di Tokyo, distrutta durante la Terza Guerra Mondiale. Una bianca figura si staglia all’improvviso sulla strada, in un punto dove prima non c’era nulla. In ...

Advertising

waltersavelli : RT @wondermark: Dal 1987, 'Metodo per Pianoforte Pop/Rock' è un best-seller nell'ambito della didattica musicale. Scritto da @waltersavell… - wondermarkit : RT @wondermark: Dal 1987, 'Metodo per Pianoforte Pop/Rock' è un best-seller nell'ambito della didattica musicale. Scritto da @waltersavell… - wondermark : Dal 1987, 'Metodo per Pianoforte Pop/Rock' è un best-seller nell'ambito della didattica musicale. Scritto da… - QuotidianPost : La nuova edizione del capolavoro di Katsuhiro Otomo, un vero e proprio cult del manga fantascientifico… - tuttocartoni : La nuova edizione del capolavoro di Katsuhiro Otomo, un vero e proprio cult del manga fantascientifico… -