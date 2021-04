La ministra Bonetti | «Investire nel lavoro femminile è una priorità»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 aprile 2021) LEGGI ANCHE Assegno unico familiare: ecco come funziona Da luglio sarà disponibile l’assegno unico universale. «L’assegno unico universale è un traguardo storico importante per l’Italia perché la legge è il primo effetto della riforma del Family Act, nata alla Leopolda e approvata nello scorso governo dal Consiglio dei Ministri e che oggi è alla Camera. È il primo pezzo di questa riforma che abbiamo voluto anticipare perché riteniamo che le famiglie oggi abbiano bisogno di strumenti per poter progettare mese dopo mese la propria vita». A chi è destinato l’assegno unico? «L’assegno unico universale sarà rivolto a tutti i bambini e bambine, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età. È una cifra certa, semplicemente erogata mese dopo mese, maggiorata a partire dal terzo figlio e per i bambini disabili per cui non c’è limite di età. Questo significa che ogni genitore può contare su un accompagnamento stabile con cui poter fare scelte in prospettiva, sia di carattere economico nei confronti dei propri figli così come decidere di avere un figlio. Oggi le famiglie italiane vivono un momento d’incertezza e questo è uno strumento per aiutarle ad uscire da questa dinamica di paura e proiettarsi giorno dopo giorno nel domani». Le donne sono quelle più colpite dalla pandemia, in termini di perdita del lavoro, carico familiare da gestire. Cosa si sta facendo per questa situazione? «Il Family Act prevede un forte investimento nel lavoro femminile. Il dato della perdita del lavoro insieme al calo drastico delle nascite è molto grave. L’Italia non ha mai visto nella sua storia una differenza così ampia tra numero di nascite e decessi. Siamo davvero in un momento difficile. Inoltre, questo dato, come ha anche evidenziato il Presidente Mattarella, è del tutto correlato a quello del lavoro femminile, che nel nostro Paese ha subito un ulteriore calo, soprattutto a causa del Covid, in particolare al Sud, dove lavora una donna su tre. La media italiana è meno del 50 per cento mentre quella europea si attesta intorno a un 65/67%». Come si sta incentivando il lavoro femminile? «Per incentivare il lavoro delle donne servono azioni anche strategiche. Un elemento per esempio è far costare meno il lavoro femminile, quindi la decontribuzione che abbiamo introdotto nella legge di bilancio per l’assunzione di donne. È un primo passo ma non basta. Se un’azienda oggi deve assumere una donna o un uomo, a parità di competenze e di merito, potrebbe considerare più costoso scegliere una donna, dovendo prevedere una sostituzione nel caso in cui restasse incinta. Questi costi aggiuntivi devono essere rimossi, per eliminare ogni disparità di accesso al mondo del lavoro da parte delle donne. Sono costi che devono essere sostenuti dallo stato, e sottolineo che sono investimenti e non spese. Aumentare il lavoro femminile significa aumentare il Pil del nostro Paese». Quali azioni sono previste in tal senso? «Stiamo lavorando alla prima strategia nazionale per la parità di genere che avrà azioni specifiche sul mondo del lavoro, alcuni investimenti li abbiamo messi in particolare nella Next Generation e per l’imprenditoria femminile. Abbiamo costituito un primo fondo per l’accesso al credito, per il credito a fondo perduto, per la formazione scientifiche delle donne, e investimenti anche in un welfare innovativo che permetta una maggiore armonia tra la vita familiare e quella lavorativa. Poi il raddoppio della rete degli asili nido ma non basta, da affiancare alla decontribuzione del lavoro domestico. È fondamentale cambiare l’approccio culturale. È una sfida che dobbiamo affrontare con grande determinazione perché è anche un appuntamento storico che non tornerà più». A proposito di appuntamenti, quello con il ddl Zan contro l’omotransfobia sembra non arrivare. «Si tratta di una legge che condanna la violenza nei confronti delle persone sulla base del loro orientamento sessuale, dell’identità di genere, del sesso e della disabilità, ha una valenza di riconoscimento e tutela della dignità della persona e del valore delle diversità, che deve essere garantito. Personalmente ho sempre sostenuto la necessità della tutela di questa dignità di cui lo stato si deve rendere responsabile. Auspico che anche in Senato il parlamento trovi la convergenza per dare una risposta a questi diritti. Penso che quando si arriva a farsi carico dei diritti fondamentali lasciando da parte dibattiti ideologici, questi diritti sono elementi preziosi di ricomposizione della politica».