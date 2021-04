La Lombardia presto potrebbe di nuovo cambiare fascia (Di giovedì 8 aprile 2021) La regione Lombardia potrebbe passare presto in zona arancione: Fontana prepara l'appello al Cts. La Lombardia potrebbe passare in zona arancione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 8 aprile 2021) La regionepassarein zona arancione: Fontana prepara l'appello al Cts. Lapassare in zona arancione su Notizie.it.

Advertising

zazoomblog : Lombardia zona arancione: da quando? Ecco tre buoni motivi per sperare che sia presto - #Lombardia #arancione:… - LipariJack : @AnnaBonitatibus So che è stato molto difficile in Italia. Quelle immagini dei primi giorni mi ha spezzato il cuore… - Filo2385Filippo : RT @paoloangeloRF: Lombardia zona arancione: da quando? Ecco tre buoni motivi per sperare che sia presto- - paoloangeloRF : Lombardia zona arancione: da quando? Ecco tre buoni motivi per sperare che sia presto- - LiberoTes : RT @matteosalvinimi: Alleanza con le imprese per vaccinare direttamente in azienda, nel rispetto delle priorità del piano nazionale: Lombar… -