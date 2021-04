La linea di Figliuolo sui vaccini, disposizioni per le regioni. Draghi: 'Smettetela di vaccinare persone con meno di 60 anni' (Di giovedì 8 aprile 2021) 'Bisogna vaccinare prioritariamente quelli che hanno più di 80 anni, più di 75 anni e più di 70 fino ad arrivare a quelli che hanno più di 60 anni. Al riguardo, ci sarà una direttiva del generale ... Leggi su baritoday (Di giovedì 8 aprile 2021) 'Bisognaprioritariamente quelli che hanno più di 80, più di 75e più di 70 fino ad arrivare a quelli che hanno più di 60. Al riguardo, ci sarà una direttiva del generale ...

