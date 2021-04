La lezione Archegos | c' è un buco nella regolazione della finanza

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 8 aprile 2021) Se cercavate su internet il significatoparolaun mese fa avreste trovato una disanima etimologica: in greco antico significa capo,tradizione cristologica l’espressione viene associata al Cristo che viene indicato come ‘‘Guida, Capo, Principe che conduce alla vita’’. Se fate la stessa ricerca oggi trovate il Family Office del finanziere Bill Hwang che sta facendo tremare il mondo delle banche di investimento e di tutta la: Credit Suisse riporta al momento perdite per 4 miliardi di euro, Nomura per 2 miliardi. Non c’è rischio di default per queste due banche ma i loro profitti per il 2021 sono seriamente compromessi così come la loro reputazione e il loro rating. L’accostamento trae il signor Hwang suona come il diavolo e l’acquasanta. Infatti il signor Hwang è ...