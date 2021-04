La frecciatina di Salvini a Meloni: “Se c’è qualche poltrona che interessa la lasciamo con tranquillità” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni per la presidenza del Copasir non sembra trovare un vincitore. Perché dopo la lettera di questa mattina inviata dalla leader di Fratelli d’Italia a quello della Lega, dopo le dichiarazioni del preisdente del Comitato, Salvini ha di nuovo rispedito il messaggio al mittente: “Io ho parlato sino ad ora con il presidente del Consiglio della salute degli italiani”, se poi “se c’è qualche poltrona che interessa qualcuno la lasciamo con tranquillità”. E a chi interessa se non a Giorgia Meloni? Ha detto ancora il leader della Lega: “Ho sentito le parole del presidente, sono d’accordo. Si dimettano tutti e si ricominci tutto daccapo”. La lettera di Giorgio ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Il braccio di ferro tra Matteoe Giorgiaper la presidenza del Copasir non sembra trovare un vincitore. Perché dopo la lettera di questa mattina inviata dalla leader di Fratelli d’Italia a quello della Lega, dopo le dichiarazioni del preisdente del Comitato,ha di nuovo rispedito il messaggio al mittente: “Io ho parlato sino ad ora con il presidente del Consiglio della salute degli italiani”, se poi “se c’èchequalcuno lacon”. E a chise non a Giorgia? Ha detto ancora il leader della Lega: “Ho sentito le parole del presidente, sono d’accordo. Si dimettano tutti e si ricominci tutto daccapo”. La lettera di Giorgio ...

