La donna di 75 anni morta dopo la seconda dose del vaccino Pfizer a Genova (Di giovedì 8 aprile 2021) Una anziana ultravulnerabile di 75 anni è morta sabato scorso all’ospedale San Martino di Genova dove era arrivata in gravi condizioni. La donna aveva ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer da qualche giorno. La direzione sanitaria ha segnalato il decesso alla procura e al ministero della Salute per le valutazioni del caso. La donna di 75 anni che muore dopo la seconda dose del vaccino Pfizer Per questo la procura farà eseguire l’autopsia. È invece atteso per domani l’esame autoptico su Francesca Tuscano, la docente di 32 anni morta per emorragia cerebrale la mattina di Pasqua. La ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Una anziana ultravulnerabile di 75sabato scorso all’ospedale San Martino didove era arrivata in gravi condizioni. Laaveva ricevuto ladelda qualche giorno. La direzione sanitaria ha segnalato il decesso alla procura e al ministero della Salute per le valutazioni del caso. Ladi 75che muoreladelPer questo la procura farà eseguire l’autopsia. È invece atteso per domani l’esame autoptico su Francesca Tuscano, la docente di 32per emorragia cerebrale la mattina di Pasqua. La ...

La donna di 75 anni morta dopo la seconda dose del vaccino Pfizer a Genova Una anziana ultravulnerabile di 75 anni è morta sabato scorso all'ospedale San Martino di Genova dove era arrivata in gravi condizioni. La donna aveva ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer da ...

