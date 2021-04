La donna alla finestra: il nuovo trailer del film con Amy Adams in arrivo su Netflix (Di giovedì 8 aprile 2021) Amy Adams è la protagonista del thriller La donna alla finestra, di cui Netflix ha condiviso un nuovo trailer in attesa del debutto previsto il 14 maggio. La donna alla finestra è il nuovo thriller con protagonista Amy Adams e il nuovo trailer regala nuove sequenze del film che verrà distribuito in streaming il 14 maggio. Il video mostra una donna che soffre di agorafobia che si ritrova a vivere un periodo complicato. La protagonista stringe amicizia con la sua vicina, poi una sera sente delle urla provenire dalla casa di fronte e vede la sua nuova amica aggredita, ma la situazione si rivela forse più ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 aprile 2021) Amyè la protagonista del thriller La, di cuiha condiviso unin attesa del debutto previsto il 14 maggio. Laè ilthriller con protagonista Amye ilregala nuove sequenze delche verrà distribuito in streaming il 14 maggio. Il video mostra unache soffre di agorafobia che si ritrova a vivere un periodo complicato. La protagonista stringe amicizia con la sua vicina, poi una sera sente delle urla provenire dcasa di fronte e vede la sua nuova amica aggredita, ma la situazione si rivela forse più ...

