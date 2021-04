La denuncia di Willian | “Ho paura a guardare i social Temo di trovare insulti alla mia famiglia”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Non si placa l'onda del razzismo. Dagli episodi discussi sul campo da calcio, a quelli, ancora più frequenti ai danni dei calciatori suinetwork. Una questione di cui, oramai, tutti parlano ma per la quale non si trova ancora una soluzione. Sul tema ha parlato l'esterno dell'Arsenalche, come riporta anche ESPN, a margine della gara di Europa League contro lo Slavia Praga ha commentato il suo punto di vista con tanto di triste ammissione...: "Ho..."caption id="attachment 1113265" align="alignnone" width="815"(getty images)/caption"La mia reazione quando vedonei miei confronti? Chiaro, la mia reazione istintiva sarebbe quella di cancellare i miei account e andare via", ha raccontato ...

