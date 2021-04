La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che la vaccinazione obbligatoria dei minori in Repubblica Ceca non viola i diritti umani (Di giovedì 8 aprile 2021) La Corte europea dei diritti dell’uomo – tribunale con sede a Strasburgo che non ha a che fare con l’Unione europea – ha stabilito in una sentenza che la Repubblica Ceca non ha violato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo Leggi su ilpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Ladei– tribunale con sede a Strasburgo che non ha a che fare con l’Unione– hain una sentenza che lanon hato la Convenzionedei

