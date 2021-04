La corte dei miliziani jihadisti e dei “ribelli moderati” in Italia (terza parte) (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr – In seguito alla pubblicazione della prima parte e della seconda parte dell’inchiesta sui miliziani jihadisti e sulla rete dei “ribelli moderati” in Italia, è necessario pubblicare un’ulteriore parte per evidenziare altri elementi che sono emersi. La corte dei miliziani jihadisti e dei ribelli moderati I miliziani jihadisti, partiti per la Siria nel 2012 e appartenenti al gruppo che si riuniva in un bar di Cologno Monzese, erano quattro: Haisam Sakhanh, Ammar Bacha, e i fratelli AC e MC. Dopo essere arrivato in Svezia come rifugiato siriano, Haisam Sakhanh è stato condannato all’ergastolo per terrorismo. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr – In seguito alla pubblicazione della primae della secondadell’inchiesta suie sulla rete dei “” in, è necessario pubblicare un’ulterioreper evidenziare altri elementi che sono emersi. Ladeie dei, partiti per la Siria nel 2012 e apnenti al gruppo che si riuniva in un bar di Cologno Monzese, erano quattro: Haisam Sakhanh, Ammar Bacha, e i fratelli AC e MC. Dopo essere arrivato in Svezia come rifugiato siriano, Haisam Sakhanh è stato condannato all’ergastolo per terrorismo. ...

