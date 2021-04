La complicata campagna vaccinale della Svizzera senza l’aiuto dell’Ue (Di giovedì 8 aprile 2021) Frontiere sbarrate. A fine marzo l’Unione europea ha deciso di rendere più difficili le esportazioni dei vaccini verso 16 Paesi fuori dal Continente che risultano avere tassi di vaccinazione più alti di quelli di Bruxelles o che dovessero bloccare le esportazioni verso l’Europa. Secondo il domenicale SonntagsBlick la decisione dell’Europa è stata in gran parte dovuta alle tensioni sulle forniture di vaccini legate al caso AstraZeneca con la Gran Bretagna. Tra i Paesi bloccati c’è la Svizzera, che però senza l’Europa rischia di trovarsi in ampia difficoltà. Il governo federale di Berna ha infatti subito convocato l’ambasciatore europeo, Petros Mavromichalis, e la segreteria di Stato per gli affari economici (SECO) ha chiesto a Bruxelles di essere nuovamente inclusa nell’elenco dei paesi non soggetti alle norme sulle licenze di esportazione, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 aprile 2021) Frontiere sbarrate. A fine marzo l’Unione europea ha deciso di rendere più difficili le esportazioni dei vaccini verso 16 Paesi fuori dal Continente che risultano avere tassi di vaccinazione più alti di quelli di Bruxelles o che dovessero bloccare le esportazioni verso l’Europa. Secondo il domenicale SonntagsBlick la decisione dell’Europa è stata in gran parte dovuta alle tensioni sulle forniture di vaccini legate al caso AstraZeneca con la Gran Bretagna. Tra i Paesi bloccati c’è la, che peròl’Europa rischia di trovarsi in ampia difficoltà. Il governo federale di Berna ha infatti subito convocato l’ambasciatore europeo, Petros Mavromichalis, e la segreteria di Stato per gli affari economici (SECO) ha chiesto a Bruxelles di essere nuovamente inclusa nell’elenco dei paesi non soggetti alle norme sulle licenze di esportazione, ...

